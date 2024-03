Concert de These Wicked Rivers (UK) Sortie 13 Pessac, vendredi 19 avril 2024.

Concert de These Wicked Rivers (UK) On se retrouve le 19 avril pour le concert de These Wicked Rivers ! Vendredi 19 avril, 21h00 Sortie 13 Prévente : 10 €. Sur place : 13 €.

Début : 2024-04-19T21:00:00+02:00 – 2024-04-19T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-19T21:00:00+02:00 – 2024-04-19T23:59:00+02:00

These Wicked Rivers (UK)

Créé en 2014, These Wicked représente l’entrée de Derby dans la nouvelle vague Rock qui balaye le Royaume-Uni. S’inspirant d’influences telles que Black Stone Cherry et Rival Sons, le groupe a eu un impact considérable depuis sa création avec son style de rock moderne, infusé de blues.

Après de nombreuses critiques élogieuses pour leur premier EP « The Enemy » en 2015, « II » en 2017 et pour leur premier album « Eden » en 2020, le groupe attire l’attention de la scène rock émergente du Royaume-Uni en parcourant les festivals tels que Planet Rockstock, Steelhouse Festival, Stonedead. Festival et Géants du Rock.

Depuis 2023, le groupe a entamé sa première tournée au Royaume-Uni emmenant sa scène « Grandma’s Living Room », et ils arrivent à présent à Sortie 13 – salle de concert, Pessac pour nous présenter leur dernier album « Force of Nature » !

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine

