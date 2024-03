Concert de Télégraph Place Hoche Quiberon, jeudi 25 juillet 2024.

Concert de Télégraph Place Hoche Quiberon Morbihan

Nous aurons le plaisir d’accueillir le 25 Juillet à Quiberon, le groupe TELEGRAPH !

Une belle découverte !? Nous vous avons écouté et avons été séduits par le projet Telegraph, rock mélodique, entre ballades et guitares plus appuyées.

Vous aimez l’univers de Talisco ? Ils collaborent et composent ensemble ! Avec plusieurs millions de stream sur leurs derniers EP, Telegraph débarque en France… et même jusqu’à Quiberon !

Ce jeune groupe a une jolie expérience scénique ! Plutôt habitué à jouer en Europe du Nord, nous comptons sur vous pour leur réserver un bel et chaleureux accueil breton ! ??

Pour découvrir TELEGRAPH, c’est par ici

– Back to my roots https://m.youtube.com/watch?v=gV223V0OBTM

– Run with Wolves https://m.youtube.com/watch?v=P6VA27OAb-Q

Down in the river https://m.youtube.com/watch?v=Cg25AtCBW_Y

Esplanade Hoche Offert par la Ville de Quiberon 21H. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 21:00:00

fin : 2024-07-25 23:00:00

Place Hoche Esplanade Hoche

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne animations@ville-quiberon.fr

