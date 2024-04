Concert de Shadi Fathi et Ninfa Gianuzzi – Il canto al silencio Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) Toulouse, vendredi 24 mai 2024.

Concert de Shadi Fathi et Ninfa Gianuzzi – Il canto al silencio Ce duo est le fruit de rencontre des deux musiciennes à Calimera, ville emblématique de la minorité linguistique griko, dialecte grec parlé dans le Salento, le point le plus oriental de l’Italie. Vendredi 24 mai, 20h30 Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) 15 €/ 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-24T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-24T21:30:00+02:00

L’une, Ninfa Giannuzzi, chanteuse et chercheuse en langue griko, et l’autre, Shadi Fathi, soliste de la musique classique persane. C’est aussi la rencontre des cœurs et des sons, des poésies et des chants en griko, en persan et en salentino.

Ninfa Giannuzzi, chant, ukulélé, glockenspiel ; Shadi Fathi, setar, shouranguiz, daf, voix

Plein tarif : 15 €

Tarif réduit sur justificatif : 10 €

Tarif spécial sur justificatif : 5 €

Enfants de moins de 12 ans : Gratuit

Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) 5 Rue du Pont de Tounis, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 51 28 38 https://www.comdt.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 51 28 38 »}] Le COMDT est un centre de ressources régional consacré à la culture occitane de tradition orale dans les domaines de la musique et de la danse. Métro : ligne A – station Esquirol , ligne B – station Carmes

© Muriel Despia