CONCERT DE PRINTEMPS Puisserguier, dimanche 28 avril 2024.

Les Amis de l’Orgue de Puisserguier vous proposent un « Concert du Printemps » en l’église St-Paul de Puisserguier avec le Trio « Les Souffles d’Or ». Nicolas Planchon et Dominique Bougard, grands trompettistes de la région, tous deux solistes de l’Orchestre National de Montpellier-Occitanie, seront accompagnés à l’orgue par le Puisserguierain Christopher Hainsworth.

Ils vous présenteront un programme varié, virtuose et divertissant, allant des grands compositeurs baroques, Händel, Bach et Teleman, dans des oeuvres brillantes, mais aussi des romantiques comme Mendelssohn et Rossini, et même un Boléro, une Valse et une Danza, plus une ou deux autres surprises !

Entrée 10 € gratuit pour les moins de 12 ans. 10 10 EUR.

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie

