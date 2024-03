Concert de printemps pour Anaïs Pfetterhouse, samedi 20 avril 2024.

Concert autour de musiques de légende proposé par l’Ensemble Musical & Folklorique de Hirsingue sous la direction de Jérôme Enderlin, au profit de « Anaïs »

L’Ensemble Musical et Folklorique de Hirsingue propose ce concert de bienfaisance dont le bénéfice sera reversé au profit de « Anaïs », jeune maman infirmière à l’hôpital, touchée par un grave virus, qui doit entièrement reconstruire sa vie.

Tous les ans, l’Ensemble Musical et Folklorique soutient ainsi une association qui œuvre pour les plus pauvres, les plus démunis, les plus accidentés de la vie, aussi bien dans notre région que dans d’autre partie du monde…

Les musiciens ont concocté un programme éclectique, toujours pour surprendre les mélomanes. Il est construit autour de musiques de légendes, de film, des extraits de musique classique, de comédies musicales, de brass moderne, d’autres horizons culturels comme l’Espagne ou la Bohème… comme on dit souvent, tout un programme.

Placé sous la direction de Jérôme Enderlin les musiciens vous donneront le meilleur d’eux-mêmes afin de vous laisser un très beau et bon souvenir de cette soirée.

Début : 2024-04-20 20:00:00

fin : 2024-04-20

1 rue de la Suisse

Pfetterhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est emf.hirsingue@gmail.com

