Concert de Printemps • La Ferté Saint Aubin La Ferté-Saint-Aubin, dimanche 14 avril 2024.

Concert de Printemps • La Ferté Saint Aubin La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Retrouvez La Solonaise , orchestre d’Harmonie de l’Harmonie municipale, et ses instruments à vent et percussions, à l’occasion de ce désormais traditionnel rendez-vous de printemps.

Un programme riche et varié.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 16:00:00

fin : 2024-04-14

Place de la Gare

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire

