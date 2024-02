Concert de Printemps de la Société de Musique Folklorique CONCORDIA Meistratzheim, dimanche 21 avril 2024.

Concert de Printemps de la Société de Musique Folklorique CONCORDIA Meistratzheim Bas-Rhin

Concert printanier de musique populaire. Au programme des polkas, valses, flamencos…. et de beaux morceaux pour solistes, le tout sous la direction de M. Hubert FREY.

La Société de musique Concordia de Meistratzheim vous invite à son concert printanier de musique populaire.

Trombones, clarinettes, flûtes traversières, trompettes, bugles, barytons, saxophone, contrebasses et batterie, vont vous faire rêver le temps d’un après-midi en vous interprétant des polkas, valses, flamencos…. et de beaux morceaux pour solistes, le tout sous la direction de M. Hubert FREY. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 15:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

rue Schifflach

Meistratzheim 67210 Bas-Rhin Grand Est concordiameistratzheim@yahoo.fr

L’événement Concert de Printemps de la Société de Musique Folklorique CONCORDIA Meistratzheim a été mis à jour le 2024-02-14 par Office de tourisme d’Obernai