Concert de printemps Bitschwiller-lès-Thann, dimanche 7 avril 2024.

Concert de printemps Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin

Concert au profit de la rénovation de l’orgue Callinet avec la participation des Musiques Municipales de Bitschwiller et Vieux Thann, le Brass Band de l’EATC et le chœur féminin « Cœur et Voix ».

Concert au profit de la rénovation de l’orgue Callinet avec la participation des Musiques Municipales de Bitschwiller et Vieux Thann, le Brass Band de l’EATC et le chœur féminin « Cœur et Voix ». EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 17:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

5 rue Haute

Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est musique.bitschwiller68@gmail.com

L’événement Concert de printemps Bitschwiller-lès-Thann a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay