Concert de Nach La Lanterne Magique Beaune, vendredi 26 avril 2024.

Concert de Nach La Lanterne Magique Beaune Côte-d’Or

Le jour de ses huit ans, sa grand-mère lui a offert un beau cahier rouge et un stylo plume. C’est

le début de sa vocation écrire des poèmes, des textes, des histoires, tout ce qui lui passe par

la tète et par le cœur. Un peu plus tard, elle en fait des chansons. Aujourd’hui, ses chansons sont devenues des albums. Trois albums le premier éponyme, Nach est une explosion pop de couleurs, le second L’ Aventure une ode a` la transmission féminine et le troisième l’album Piano-voix un voyage tout en sobriété et en émotion. Nach ne s’arrête pas, Nach est passionnée…

Elle profitera de ces confinements successifs pour écrire et composer de nouvelles chansons.

C’est alors que débute la création de son nouvel album Peau Neuve .

Nach aime confier que Peau Neuve est son disque le plus personnel, son œuvre la plus totale.

L’aventure Peau Neuve me demande un investissement total, un engagement artistique,

émotionnel, physique, créatif et intellectuel sans pareil et je me sens totalement alignée avec

cette nouvelle manière de créer et de faire exister ma musique. Nach

En effet, après une année d’écriture et de composition seule dans les montagnes Drômoises,

Cévenoles puis Marocaines, Nach décide d’arranger, de réaliser et de produire ce nouvel opus.

Un rêve de toujours qu’elle réalise enfin. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:00:00

fin : 2024-04-26

La Lanterne Magique 19 Rue Poterne

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Concert de Nach Beaune a été mis à jour le 2024-03-07 par COORDINATION CÔTE-D’OR