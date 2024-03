Concert de musique classique Léa Costard Léa-Yoanna Adam et Denis Ivanov Sables d’Or les Pins Fréhel, mercredi 14 août 2024.

Première partie Léa Costard

Du haut de ses 7 ans, Léa Costard, élève de l’école de musique J2N (J’ai deux notes à vous dire), basée à La Boussac, près de Dol-de-Bretagne, a fait forte impression à Saint-Brieuc, dimanche 11 février.

Devant une trentaine d’élèves des conservatoires de Rennes, de Laval et de Saint-Brieuc, elle a reçu le premier prix du concours international Steinway au piano, dans la catégorie 1 niveau 2, alors qu’elle ne pratique l’instrument que depuis dix-huit mois.

En vacances chez son papy, vers l’âge de 4 ans, elle découvre l’instrument. Aussitôt naît l’envie d’apprendre à en jouer. La rencontre avec Laurence Kaufmann, fondatrice de l’école de musique J2N est déterminante. C’est une petite puce à peine plus âgée de 5 ans, ne sachant ni lire ni écrire, qui est arrivée, accompagnée de sa maman, prenant en note mon cours, afin de pouvoir la faire répéter, se souvient Laurence Kaufmann. Trois mois plus tard, à Noël, l’évolution est tellement fulgurante que je sais déjà qu’il me sera impossible de la garder comme élève.

Deuxième partie Léa-Yoanna Adam et Denis Ivanov

L’ensemble est né de la rencontre de deux talents exceptionnels les pianistes Léa-Yoanna Adam et Denis Ivanov, tous deux Concertistes de renommée internationale.

Leur rencontre et leur collaboration date de plusieurs années, du temps où Denis Ivanov a choisi Léa-Yoanna Adam comme professeur. Leur complicité musicale s’est renforcée au fil des ans pour former dès 2009 un duo reconnu mondialement pour son excellence.

Organisé par l’Association A l’Est des Dunes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 20:30:00

fin : 2024-08-14

Sables d’Or les Pins Chapelle Notre Dame des Sables

Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne alddcontacts@alestdesdunes.com

L’événement Concert de musique classique Léa Costard Léa-Yoanna Adam et Denis Ivanov Fréhel a été mis à jour le 2024-03-05 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme