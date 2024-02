Concert de musique baroque « Chanson nouvelle » Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac, mercredi 24 juillet 2024.

Par le collectif Ma Non Troppo.

Délocalisation à la chapelle du Saint-Esprit en cas de pluie.

En 1220, François d’Assise quitte la direction de son ordre, pour se rapprocher d’une nature qu’il aimait comme création divine… Il inspire alors une chanson nouvelle populaire, en langue ombrienne, qui fleurit durant ce siècle autour d’Assise et Cortone. Ces Lauda sont de splendides chants de louange populaire, en langue vernaculaire, tour à tour poignants et jubilatoires. Ces recueils médiévaux vont également inspirer des compositeurs du 20e siècle, comme Gavin Bryars

qui en propose une lecture très sensuelle. Les laudes présentées sont extraites du laudaire de Cortona des éditions d’Ottavio Petrucci (Venise, 16e siècle), de Franz Liszt et de Gavin Bryars. Elsa Papatanasios, chant | Emmanuelle Huteau, chant | Daniela Maltrain, chant et vièle à archet. .

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Château de la Hunaudaye

Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne

