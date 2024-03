Concert de l’OSUR Le Diapason – Université de Rennes Rennes, jeudi 18 avril 2024.

Concert de l’OSUR Les Mondes Fantastiques Jeudi 18 avril, 20h30 Le Diapason – Université de Rennes

Début : 2024-04-18T20:30:00+02:00 – 2024-04-18T21:30:00+02:00

Les Mondes Fantastiques

Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes

Direction : Clémence Le Gac et Victor Josse

Sorcières, fantômes, esprits et autres êtres mystérieux peuplent un imaginaire fantastique où le surnaturel vient jouer avec les limites du réel, rendant poreuses des frontières rassurantes. Et quelle plus grande et mystérieuse frontière que celle séparant la vie de la mort ? Il y a une inquiétude mais aussi un jeu à l’œuvre dans le fantastique, une hésitation constante entre ce qui semble vrai et ce qui ne l’est pas, entre le rêve et la réalité.

Rêve ou réalité, vie ou mort, réel ou surnaturel ? Nos compositeurs n’ont pas eu vent de telles frontières…

Au programme :

5e mvt de la Symphonie fantastique d’Hector Berlioz

Une nuit sur le Mont Chauve de Modest Moussorgsky

L’Étrange Noël de Monsieur Jack de Danny Elfman

L’Île des morts de Sergueï Rachmaninov

Prélude et mort d’Yseult de Richard Wagner

► Jeudi 18 avril à 20h30 // Gratuit

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes