Concert de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse Breitenbach, samedi 13 avril 2024.

Concert de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse Breitenbach Bas-Rhin

Parallèlement aux salons, et avant la construction de salles dédiées au concert au XIXe siècle, la musique sacrée fut un moyen d’expression privilégié pour les compositeurs de l’époque baroque et classique. L’Orchestre symphonique de Mulhouse vous propose trois œuvres et trois compositeurs emblématiques du XVIIIe siècle inspirés par le divin. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 18:00:00

fin : 2024-04-13

Eglise Saint Gall

Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est mairie@breitenbach.fr

