CONCERT DE L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat, mercredi 24 avril 2024.

Né en 1953, l’Orchestre de Chambre de Toulouse n’a jamais voulu faire de distinction entre les publics. La devise de ses fondateurs est toujours d’actualité « Il n’y a pas de petit concert, il n’y a pas de « petit public ».

Dès l’origine, l’OCT se produit aussi bien sur les grandes scènes internationales, qu’en milieu rural, dans les collèges et dans les Ehpads. Pour pouvoir investir tous les lieux, même les plus improbables ou les plus réduits, il propose des concerts en quatuor à cordes. Cette formation de base, composée de deux violons, d’un alto et d’un violoncelle, permet de jouer des milliers d’œuvres des plus grands compositeurs qui, tous, ont écrit pour quatuor. L’OCT fait le choix de présenter brièvement les œuvres à l’oral avant de les interpréter. Connaître quelques éléments de contexte sur le compositeur, la période, le mouvement musical dans lequel il s’inscrit, permet de mieux apprécier la musique. De la musique baroque à la musique moderne, en passant par le classicisme et le romantisme, l’Orchestre de Chambre de Toulouse vous fait voyager à travers cinq siècles de musique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:30:00

fin : 2024-04-24

MÉDIATHÈQUE Halle des Marchands

Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie media@mairie-salies-salat.fr

