Concert de l’Harmonie Municipale Bar-sur-Aube, samedi 6 avril 2024.

Concert de l'Harmonie Municipale Bar-sur-Aube

L’orchestre de l’harmonie municipal de Bar-sur-Aube et et l’harmonie municipale de Brienne-le-Château vous convie à un concert sur le thème de musique de films et Paris Olympics. 7 Eur.

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Espace Davot

Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est harmoniedebarsuraube@free.fr

