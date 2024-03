Concert de l’Ensemble ARIOSO Rue de l’Église Curgy, samedi 6 avril 2024.

L’Ensemble ARIOSO a été créé en 1998 par Alain Baquet, pianiste, qui était alors professeur d’Education musicale au Collège du Vallon d’Autun.

L’Ensemble est composé de musiciens classiques amateurs habitants du Grand Autunois Morvan et des communes voisines de la Nièvre. Son répertoire se partage entre musique vocale avec une soprano et instrumentale, et d’œuvres profanes et sacrées. 0 0 EUR.

Début : 2024-04-06 18:00:00

Rue de l’Église Eglise Saint Ferréol de Curgy

Curgy 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

