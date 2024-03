Concert de la harpiste Agnès Peytour Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray, samedi 18 mai 2024.

Concert de la harpiste Agnès Peytour Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 21h00 Musée de Bibracte Gratuit – Inscription recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Après des études brillantes au Conservatoire de Nice où elle a obtenu trois premiers prix, puis au Conservatoire Royal de Bruxelles, la harpiste Agnès Peytour a commencé sa carrière professionnelle en orchestre. Elle a ensuite choisi la voie de l’enseignement et de la scène et enseigne désormais la harpe à l’École européenne de Bruxelles et au Conservatoire d’Anderlecht.

Son concert « Et maintenant dansez ! », dont le fil conducteur est le thème de la danse est placé sous le signe de l’éclectisme et chacune des œuvres est présentée au public.

Musée de Bibracte Mont Beuvray 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 86 52 40 http://www.bibracte.fr http://www.facebook.com/BibracteMusee;https://twitter.com/BibracteBeuvray [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 86 52 40 »}] Au pied du mont Beuvray, le musée est la vitrine des recherches menées sur le site archéologique de Bibracte, cette ville fortifiée, capitale du peuple des Eduens au Ie siècle avant notre ère. Entièrement rénové, le musée conjugue archéologie et médiation dans une architecture contemporaine, au cœur d’une nature préservée.

©Agnès Peytour