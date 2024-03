Concert de la chorale Arc en ciel Chécy 7 avril 2024 Espace George Sand Chécy, dimanche 7 avril 2024.

Concert de la chorale Arc en ciel Chécy 7 avril 2024 concert vocal de la chorale Arc en Ciel avec la chorale En chœur et encore de Vennecy et la chorale du collège P. Mendes France de Chécy le dimanche 7 avril à 16h30 à l’espace George Sand Dimanche 7 avril, 16h30 Espace George Sand entrée 8 euros, gratuit pour les – de 12 ans

La chorale Arc en Ciel propose un concert vocal avec la chorale En chœur et encore de Vennecy et la chorale du collège Pierre Mendes France de Chécy le dimanche 7 avril 2024 à 16h30 à l’espace George Sand, 1 place du vieux pavé à Chécy . Les 3 chorales chanteront de la varièté française et internationale accompagnées de musiciens.

Espace George Sand 1 place du vieux pavé 45430 Chécy Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire

