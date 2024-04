Concert de jeunes talents Rue de l’entrepont Genêts, vendredi 19 avril 2024.

Ce concert Jeunes Talents s’inscrit dans la dynamique des Moments Musicaux de la baie de Mont St Michel d’aller à la rencontre de son public et lui faire découvrir l’émotion de la musique classique.

Quatuor Varen et Maud Guillou alto, Quatuor à cordes et alto. MENDELSSOHN et BARTOK

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 18:30:00

fin : 2024-04-19 20:00:00

Rue de l’entrepont Eglise de Genêts

Genêts 50530 Manche Normandie info@moments-musicaux.fr

