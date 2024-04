CONCERT DE JAZZ AMANOVA Taverne du Musée de la Bière Stenay, samedi 20 avril 2024.

CONCERT DE JAZZ AMANOVA Taverne du Musée de la Bière Stenay Meuse

Samedi

Concert de Jazz à la Taverne du Musée de la Bière de Stenay avec le groupe « Amanova »

Un lagon Jazz & Lounge… Voici le paysage musical dans lequel vous convie l’artiste messine Amanova.

Embarquement immédiat pour un concert suave et cosy, accompagné des talentueux Grégory Cotti (piano) et Julien Hornberger (trompette). Au cœur d’un répertoire mêlant compositions personnelles et reprises d’artistes tels que Leonard Cohen, Melody Gardot ou Sade, c’est un concert assurément intimiste qui vous est proposé à la Taverne du Musée.

Entrée libreTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 19:00:00

fin : 2024-04-20

Taverne du Musée de la Bière 17 Rue du Moulin

Stenay 55700 Meuse Grand Est biere.stenay@orange.fr

L’événement CONCERT DE JAZZ AMANOVA Stenay a été mis à jour le 2024-04-05 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE