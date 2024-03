Concert de guitares, mandolines et choristes Niederbronn-les-Bains, dimanche 26 mai 2024.

Concert de guitares, mandolines et choristes Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

L’église protestante Saint-Jean de Niederbronn-les-Bains accueille l’Orchestre à plectre de Böblingen et la Société des Mandolinistes et Guitaristes d’Illkirch-Graffenstaden pour un très beau concert. Venez nombreux apprécier les mélodies de ces orchestres reconnus ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 16:00:00

fin : 2024-05-26

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est emcn@lacastine.com

