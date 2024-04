Concert de guitare Quatuor Tastiera Chapelle Saint-Mitre-des-Champs Aix-en-Provence, samedi 20 avril 2024.

Le Quatuor Tastiera propose de redécouvrir des œuvres du répertoire classique composées pour piano ou orchestre et arrangées spécialement pour leur formation originale de 3 guitares et une guitare basse.

Le Quatuor Tastiera a vu le jour en 2016, de la volonté de 4 musiciens issus de conservatoires de partager et transmettre la musique, un moyen de mettre en lumière finesse et sensibilité à travers leur musicalité.

Les musiciens du Quatuor Agnès Condamin (guitare), Guillaume Geny (guitare), Cécile Lê Duy (guitare) et Nicolas Campos (guitare basse) enseignent également au sein des conservatoire de Marseille, Lausanne, Châteauneuf le Rouge, Digne et Manosque.

La particularité du Quatuor Tastiera réside dans sa composition de 3 guitares et une guitare basse, ainsi que dans le répertoire qu’il propose. Le programme des concerts s’articule autour d’œuvres pour orchestre ou piano transcrits par leur soin spécifiquement pour cette formation. Vous pourrez ainsi entendre l’Ouverture du Barbier de Séville de G. Rossini, la Danse Macabre de C. Saint Saëns, des Tangos d’A. Piazzolla… 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20 22:00:00

Chapelle Saint-Mitre-des-Champs CD17

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur quatuortastiera@gmail.com

