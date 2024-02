Concert de guitare classique Ozberk Mirac Sarïgul Rue Martin Duconte Saint-Jean-de-Luz, mercredi 15 mai 2024.

Concert de guitare classique Ozberk Mirac Sarïgul Rue Martin Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

En partenariat avec le concours de guitare classique Angel G. Piñero de Cadix Dans le cadre du Festival andalou –

Originaire de Turquie, Özberk Miraç Sarïgul se produit dès son plus jeune âge comme soliste et avec orchestre. Il participe a des concerts et festivals donnés dans son pays et à l’étrange, et remporte de nombreux prix internationaux. Le jeune guitariste de 24 ans, joue un large éventail de répertoires de la musique élisabéthaine de John Dowland à la musique baroque de JS Bach en passant par celle de compositeurs plus contemporains comme Joaquín Rodrigo, Mario Castelnuovo-Tedesco ou Joaquín Turina. En 2023, Özberk Miraç Sarïgul remporte le 1er prix du Concours International de Guitare Classique Angel G. Piñero . 12.6 12.6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 20:00:00

fin : 2024-05-15 21:00:00

Rue Martin Duconte Centre Culturel Peyuco Duhart

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine billetterie.culture@saintjeandeluz.fr

L’événement Concert de guitare classique Ozberk Mirac Sarïgul Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de Tourisme Pays Basque