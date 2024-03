Concert de Gala Los Cumbancheros Auberge Landaise Mont-de-Marsan, samedi 20 avril 2024.

Concert de Gala Los Cumbancheros Auberge Landaise Mont-de-Marsan Landes

Venez danser et vous évader au rythme des musiques des Cumbancheros lors de leur concert Gala à l’Auberge Landaise. Vous y retrouverez les danseurs, les mini Cumb’s mais aussi les percussionnistes et autres musiciens. Un régal en perspective pour les yeux et les oreilles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 18:30:00

fin : 2024-04-20

Auberge Landaise 328 rue de l’Auberge Landaise

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert de Gala Los Cumbancheros Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Mont-de-Marsan