CONCERT DE « EMMA » AU BAR LE PHARE Plage de la Source Pornic, vendredi 3 mai 2024.

Rendez vous à partir de 18h30 à la Thalasso de Pornic ! Soirée musique tous les vendredis au Bar Le Phare qui offre une magnifique vue sur l’océan et se prolonge à l’extérieur par un ponton.

Emma est accompagnée par un guitariste d’exception, Daniel Givone. Considéré comme le plus grand spécialiste régional de la guitare manouche; il offre des solos endiablés emprunts d’une énergie, d’une virtuosité et d’uns sensibilité à fleurr de peau qui donnent le frisson.

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

