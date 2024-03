Concert de Diaporama, chansons françaises de Reno Caves de la Halle Avallon, samedi 30 mars 2024.

Concert de Diaporama, chansons françaises de Reno Caves de la Halle Avallon Yonne

Chansons françaises de Reno, auteur, compositeur et interprète

Chansons électrifiées, power trio made in Morvan

Bar à vins avec la complicité de Oh! Les vins .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 12:00:00

fin : 2024-03-30

Caves de la Halle 6 Rue de la Halle

Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Concert de Diaporama, chansons françaises de Reno Avallon a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme du Grand Vézelay