Concert de Clarisse Lavanant Route de Saint-Antoine Plouezoc’h, vendredi 23 août 2024.

Concert de Clarisse Lavanant Route de Saint-Antoine Plouezoc’h Finistère

Les amis de la chapelle Saint-Antoine sont heureux d’accueillir Clarisse Lavanant pour un nouveau concert, chanteuse en français et en breton qui s’est fait connaitre à l’international dans la comédie musicale les 10 commandements. Elle a publié plusieurs CD de chants en bretons, dont des cantiques. Elle chantera a capella.

Clarisse Lavanant, originaire de Morlaix, est montée à la capitale afin de faire de la chanson son métier. Auteur d’un premier album « Où c’est ailleurs », consacré par le prix de la Sacem des Trophées Radio France en 2002, elle est une jeune auteur-compositeur-interprète.

Elle a incarné Séphora, la femme de Moïse dans la célèbre comédie musicale « Les Dix Commandements » signée par Pascal Obispo et Elie Chouraqui et jouée sur de nombreuses scènes de France mais également à l’étranger.

Après la tournée des Dix Commandements, Clarisse Lavanant fait la connaissance de Dan Ar Braz qui réalisera en grande partie son second album « Vers l’imaginaire » en 2005. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 19:00:00

fin : 2024-08-23 22:00:00

Route de Saint-Antoine Chapelle Saint-Antoine

Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne

L’événement Concert de Clarisse Lavanant Plouezoc’h a été mis à jour le 2024-04-09 par OT BAIE DE MORLAIX