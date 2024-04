Concert de chants basques avec le chœur mixte Xaramela Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains, vendredi 26 avril 2024.

Chœur mixte de Bayonne.

Un concert qui montera en intensité, avec de beaux chants sacrés basques des plus grands compositeurs. Ils font partie de la culture basque, et en sont une part importante du très riche répertoire. De belles pièces sacrées sont également au programme qui montre toute l’étendue et la richesse d’interprétation du chœur qui évolue pour certains chants à six ou huit voix.

Xaramela bien entendu s’attache à faire connaître la culture basque et met à son programme de magnifiques chants profanes et folkloriques. Chants de joies, chants d’amour, chants de la terre d’auteurs anciens et contemporains.

Billetterie sur place à l’église. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:00:00

fin : 2024-04-26

Église Saint-Laurent Place de l’Église

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

