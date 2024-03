Concert de Bandit Bandit Place Hoche Quiberon, mercredi 7 août 2024.

Concert de Bandit Bandit Place Hoche Quiberon Morbihan

Nous aurons le plaisir d’accueillir le 7 Août à Quiberon, BANDIT BANDIT !

Cité comme l’un des « 5 groupes à suivre en France cette année », nous les attendons cet été à Quiberon pour nous présenter leur nouvel album 11:11.

Le rock, mais plus encore. Des guitares sonnantes, une voix sur le fil et le duo Maëva et Hugo nous entrainent dans une musique quasi filmographique, avec une générosité contagieuse ! La presse les surnomme « les Bonnie & Clyde du rock ».

Repérés par les radios et médias nationaux qu’ils fréquentent régulièrement, ils ont ce pouvoir de créer un univers unique et reconnaissable entre 1000 ! À la frontière du grunge, du glam rock et de la chanson française, c’est LE concert de l’été !

Pour les découvrir, c’est par ici

« La Marée » en live sur le toit du Théâtre du Châtelet https://www.youtube.com/watch?v=3Q35O1TEqyA

Toxique Exit https://www.youtube.com/watch?v=tH4LBhl_2rs

Maux https://www.youtube.com/watch?v=84Ty9Lhyudk

Esplanade Hoche Offert par la Ville de Quiberon 21H. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 21:00:00

fin : 2024-08-07 23:00:00

Place Hoche Esplanade Hoche

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne animations@ville-quiberon.fr

