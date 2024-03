Concert d’Aurélien Pascal, Violoncelliste Espace Bayle Isle, samedi 6 avril 2024.

Concert d’Aurélien Pascal, Violoncelliste Organisé par le Service culturel de l’Université de Limoges dans le cadre des JACES 2024, en partenariat avec la commune d’Isle, le Crous et la DRAC. Samedi 6 avril, 20h30 Espace Bayle Passeport culturel : 12 euros, plein tarif : 14 euros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T22:30:00+02:00

Aurélien Pascal, Révélation soliste instrumental aux Victoires de la Musique Classique 2023, sera l’invité d’honneur de l’Orchestre Symphonique Universitaire sous la Direction d’Anne Maugard et avec la participation du Choeur Universitaire sous la Direction de Lynda Bisch.

Aurélien Pascal, c’est une virtuosité sans pareille et une musicalité intuitive au service d’un jeu naturel et merveilleux. Aurélien Pascal est né en 1994. Il étudie avec Philippe Muller au Conservatoire national supérieur de Paris, avant de se perfectionner avec Franz Helmerson à l’académie Kronberg et de participer aux masterclasses de Janos Starker, Gary Hoffman et Gautier Capuçon. Également lauréat des concours internationaux Navarra 2011, Paulo 2013, Reine-Elisabeth 2017, il remporte le premier prix et le prix du public au concours Feuermann à la philharmonie de Berlin en 2014.

En tant que soliste, il est invité par de nombreuses phalanges internationales telles l’Orchestre de Paris, les orchestres philharmoniques de Monte-Carlo, Helsinki, Hangzhou ; les orchestres symphoniques de Barcelone, Taipei, Hiroshima, Chypre et Tchaïkovski de la Radio de Moscou ; les orchestres de chambre de Cologne, Zürich, Potsdam, de Lituanie et du Luxembourg ; l’orchestre de la radio de la Sarre, les Norddeutsche Philharmonic, Chamber Orchestra of Europe, Elbipolis Barockorchester Hamburg ou Hong Kong Sinfonietta; sous la baguette de Christoph Poppen, András Schiff, Vladimir Fedoseyev, Okko Kamu, Lawrence Foster, Stanislav Kochanovsky, Clemens Schuldt, Corinna Niemeyer, Gilbert Varga, Emil Tabakov ou Marcus Bosch. Chambriste recherché, il partage la scène de nombreux musiciens tels Alexandre Kantorow, Liya Petrova, Renaud Capuçon, András Schiff, Augustin Dumay, Tabea Zimmerman, Pavel Kolesnikov, Clara Jumi-Kang, Emmanuel Pahud, et des ensembles comme le quatuor Modigliani, Hermes ou le trio Arnold.

Ces collaborations l’amènent à se produire régulièrement aux festivals de La Roque d’Anthéron, la Chaise-Dieu, Pâques d’Aix-en-Provence, Bonn Beethovenfest, La Folle Journée de Nantes/Tokyo/Varsovie, Angers Pianopolis, du Festival Internacional de Música de Marvão, des rencontres musicales de Nîmes et de Calenzana ou du Festspiele de Mecklenburg-Vorpommern (où il se voit attribué le prix du public lors de sa première venue en 2015).

En 2016, il enregistre, chez Sony Classical, le Concerto pour violoncelle de Franz Danzi avec l’orchestre de chambre de Münich, direction Howard Griffiths, qui séduit la critique. Pizzicato trouve son jeu d’un “naturel merveilleux” et son interprétation “souveraine, et parfaite sur le plan musical et technique.” The Strad remarque aussi sa “virtuosité sans pareille et sa musicalité intuitive”. Chez La Música, sa Sonate pour violoncelle seul de Zoltán Kodály, obtient en 2019 un Choc Classica et un Diapason découverte. Il a également enregistré Brahms, Schubert, Ravel, Nino Rota, Enesco, avec Augustin Dumay, Henri Demarquette, Eric Le Sage, Paloma Kouider, Svetlin Roussev, Paul Meyer, pour divers labels comme Onyx ou Alpha.

Aurélien Pascal est un lauréat de la fondation banque populaire, des révélations Adami 2014 et a bénéficié du soutien de la fondation d’entreprise Safran et Colas. Il joue un violoncelle français Adolphe Gand de 1850.

Espace Bayle 141 Av. du Château, 87170 Isle Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

© Béatrice Cruveiller