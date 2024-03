Concert Couargues, samedi 15 juin 2024.

Concert Couargues Cher

Balade matinale et observation ornithologique dans le cadre du mois de la biodiversité:

« Naturellement dehors » !

Un garde de la réserve naturelle vous accueille pour vous faire découvrir, observer et écouter les oiseaux de bord de Loire.

Cette balade sera également l’occasion d’échanger sur le fleuve et les actualités du site.

N’hésitez pas à venir partager vos connaissances ou poser vos questions ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 08:30:00

fin : 2024-06-15

Couargues 18300 Cher Centre-Val de Loire

