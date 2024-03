Concert Cie La Roue Tourne » La Guinguette des Loupiots » Sonzay, dimanche 14 avril 2024.

Concert Cie La Roue Tourne » La Guinguette des Loupiots » Sonzay Indre-et-Loire

Cie la roue tourne La guinguette des loupiots

On va faire la fête !

Luciole, Gaspard et Gédéon invitent les familles sur le bateau de mémé Lulu.

Dans une ambiance positive et bienveillante où pas de danses improvisées côtoient les danses traditionnelles, toutes les générations sont invitées à rêver, chanter et faire résonner le parquet !

Rien n’a plus de sens que celui d’être et de faire la fête ensemble ! 66 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14

13 Rue du 8 Mai 1945

Sonzay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire culturopre@gmail.com

L’événement Concert Cie La Roue Tourne » La Guinguette des Loupiots » Sonzay a été mis à jour le 2024-03-18 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan