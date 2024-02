Concert Chants de marin Duo La Bricole Manoir de Kernault Mellac, samedi 6 juillet 2024.

Un samedi d’été, avec le duo La Bricole qui souffle la brise sous les étoiles !

En écho à l’exposition temporaire Quand la mer monte… présentée au Manoir de Kernault, quoi de mieux qu’une soirée pour chanter la mer !? Du rythme, de la voix, laissez-vous porter par les vibrations de cet impertinent et généreux duo, laissez résonner l’histoire que racontent ces chants.

La Bricole chante les fortes têtes du port de Boulogne sur Mer. Rescapées des campagnes de pêche endurées dès l’âge de dix ans, il leur fallait s’embarquer à vingt ans pour les Antilles, la Méditerranée, la Mer Noire et donner de précieuses années de vie sous les drapeaux. Au fond des cales de la Jeanne d’Arc, dans les cellules de Biribi, les fortes têtes ont noté de précieuses chansons interdites. Un ou deux siècles plus tard venez les entendre brailler leur colère, leur impertinence, sous la désarmante légèreté d’un genre de créole musette cuisiné au mélodéon et à la mandoline. .

Manoir de Kernault Lieu-dit Guilligourgan

Mellac 29300 Finistère Bretagne manoir.kernault@cdp29.fr

