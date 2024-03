CONCERT CHANTS CORSES « SPARTERA » La Petite-Raon, dimanche 28 juillet 2024.

Spartera, qui signifie partage, est un ensemble vocal et musical de quatre chanteurs et musiciens soucieux de préserver l’authenticité du chant corse.

Hélicoop et la Mairie de la Petite Raon vous présente ce concert unique.

Sur réservation.Tout public

12 EUR.

Début : 2024-07-28 16:00:00

fin : 2024-07-28 18:00:00

Eglise

La Petite-Raon 88210 Vosges Grand Est spectacles@helicoop.fr

