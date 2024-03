Concert Chansons en création Auditorium du Conservatoire Montbéliard, mercredi 12 juin 2024.

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Les rendez vous de la création

Venez découvrir l’univers artistique des élèves de la classe de création de chansons

et de quelques élèves de fin de cycle 2.

Riche de leurs expériences et de leur savoir-faire, ce concert sera l’occasion, pour eux,

de présenter et d’interpréter, seuls ou en groupe, le fruit de leur créativité.

Coordination : Delphine Hézard EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12 20:00:00

fin : 2024-06-12

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

