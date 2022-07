Concert « Chansons d’Occasion » (reprises swing) – 24/08/22 Val de Livre Val de Livre Catégories d’évènement: Marne

2022-08-24

Marne Après une année blanche (pandémie en 2020) et une édition concentrée (restrictions sanitaires en 2021),2022 marque le retour du festival Musiques en Champagne dans sa version originelle. Au programme, 6 soirées musicales étonnantes associées à des découvertes du patrimoine naturel et culturel champenois. L’oenofestival vous donne rendez-vous du 18 au 24 août pour profiter de 6 concerts de music live en pleine nature. Nombre de places limité. – Un festival à dimension humaine au cœur du vignoble champenois et au sein du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. – Choisi pour son originalité, son intérêt historique ou tout simplement pour sa beauté et le plaisir de s’y rendre, chaque lieu de concert propose une ambiance différente. – Des activités découvertes proposées avant chaque concert Informations importantes : Merci de présenter votre billet à l’entrée du lieu de concert.

Prévoyez d’emporter avec vous de quoi vous couvrir la température en soirée pouvant être plus fraîches. > L’accueil du public débute 30 minutes avant le début du concert. Votre venue en avance est souhaitée afin de fluidifier l’accès au concert. > Il n’est pas prévu de système d’attribution des places par numérotation (placement libre). > L’accessibilité du site n’est pas garanti aux personnes à mobilité réduite (selon les sites). > Des photos seront prises et pourront être utilisées dans les différentes parutions intercommunales. Si vous souhaitez faire valoir votre droit à l’image, merci de vous faire connaître auprès des organisateurs le jour du concert. coopérative viticole Rue des Vignes Val de Livre

