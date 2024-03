CONCERT CERS Cers, vendredi 12 avril 2024.

CONCERT CERS Cers Hérault

Venez assister à ce concert et participez à la restauration de l’église Saint Geniès d’Arles et de Rome !

Venez assister à ce concert et participez à la restauration de l’église Saint Geniès d’Arles et de Rome ! 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

Avenue de la Condamine

Cers 34420 Hérault Occitanie

L’événement CONCERT CERS Cers a été mis à jour le 2024-02-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE