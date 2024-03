Concert Catherine Lara Espace Bocapole Bressuire, samedi 20 avril 2024.

Catherine LARA Nouveau concert en trio. Dans un univers musical entre musique du monde et musique classique, accompagnée par 2 musiciens concertistes exceptionnels.

Cyrille Lehn, pianiste, orchestrateur de tous les arrangements et la talentueuse Charlotte Gautier, multi instrumentiste piano, synthé, saxophone, mélodica, vocodeur…

Catherine Lara égraine tout au long du spectacle ses grands succès de chansons et de violon. Le spectacle, d’une durée de 1h30, est soutenu au-delà des éclairages, par une imagerie vidéo en 3D de très haute qualité.

L’émotion et l’énergie qui caractérisent Catherine Lara sont le cœur de ce spectacle hors du commun.

Placement assis, ouverture des portes à 19 h 30.

Réservation dans les lieux de vente habituels. 64 64 EUR.

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

Espace Bocapole Bocapole

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

