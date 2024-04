Concert Beau Bandit + Chavala lala Saint-Pierre-Église, samedi 13 avril 2024.

Concert Beau Bandit + Chavala lala Saint-Pierre-Église Manche

Nouveau groupe de la scène rennaise, Beau Bandit présente avec élégance et maîtrise son univers pop doux amer, mélancolique et lumineux. Guitares vintages, claviers hors d’âge et rythmique de précision sont au service de mélodies ciselées, de refrains entêtants, d’arrangements épurés et savamment distillés. Beau Bandit, une fille et quatre garçons (ex Santa Cruz) qui soufflent le chaud et le froid, alternent l’énergie brute et la douceur moite, profitent de la chaleur rugueuse des amplis pour mieux jouer de la clarté des voix. En ouverture les chansons latino de Chavala lala (Caen).

Halle 901.

Nouveau groupe de la scène rennaise, Beau Bandit présente avec élégance et maîtrise son univers pop doux amer, mélancolique et lumineux. Guitares vintages, claviers hors d’âge et rythmique de précision sont au service de mélodies ciselées, de refrains entêtants, d’arrangements épurés et savamment distillés. Beau Bandit, une fille et quatre garçons (ex Santa Cruz) qui soufflent le chaud et le froid, alternent l’énergie brute et la douceur moite, profitent de la chaleur rugueuse des amplis pour mieux jouer de la clarté des voix. En ouverture les chansons latino de Chavala lala (Caen).

Halle 901. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13 23:00:00

Place de l’Abbé de Saint-Pierre

Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie contact@musikensaire.fr

L’événement Concert Beau Bandit + Chavala lala Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Cotentin Le Val de Saire