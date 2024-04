Concert Barrens La Culture au Grand Jour Saint-Jean-Ligoure, vendredi 12 avril 2024.

La culture au grand jour offre un accès gratuit à un concert d’exception par le groupe « Barrens ».

Une fraîcheur et une complicité autour de la musique irlandaise. Barrens est le nom de famille d’un ancêtre irlandais de Frédéric, le violoniste. Le répertoire est issu de la musique irlandaise souvent jouée en session dans les pubs irlandais. Ce trio vous propose une musique instrumentale large, allant d’une simple valse à une suite de reels ou de jigs dynamiques. Les rythmes sont changeants, évoluent et puisent dans une musique traditionnelle irlandaise riche et des compositions. Cet irish-band aime partager sa passion et vous invite à entrer dans la danse ! Gratuit. Sans réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

Salle des fêtes

Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

