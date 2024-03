CONCERT BAROQUE STYLUS FANTASTICUS Sarrebourg, dimanche 29 septembre 2024.

Dimanche

Voici un florilège du répertoire pour violon solo de l’époque baroque, une tradition musicale appelée avec juste raison « Stylus Phantasticus » où effectivement expérimentations, bizarreries et tours de force exécutifs convergent dans un kaléidoscope d’inventivités qui ne trouvent pas de correspondances dans la production instrumentale des XVII et XVIIIe siècles.

Ce concert propose un parcours itinérant à travers une sélection d’œuvres de compositeurs appartenant aux plus belles écoles de violon de l’époque, tels que Pandolfi Mealli, Bertali, Stradella, Albertini et Schmelzer.Tout public

15 EUR.

Début : 2024-09-29 17:00:00

fin : 2024-09-29 19:00:00

Couvent Saint-Ulrich Auditorium

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

