Concert avec le groupe OGS à la Kantxa ! Saint-Vincent-de-Tyrosse, vendredi 19 avril 2024.

Concert avec le groupe OGS à la Kantxa ! Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Le groupe OGS est un power trio de reprises Pop et Rock, composé de Tom à la guitare et au chant, Noé à la batterie et Julien à la basse. Passionnés de musique et élèves du conservatoire, les deux frangins se sont lancés avec leur papa dans cette aventure musicale familiale il y a maintenant deux ans, pour vivre à fond au rythme de la musique ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 19:30:00

fin : 2024-04-19

Bistro La Kantxa

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

