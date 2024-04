Concert avec La Gammine place du Marché 44420 La turballe La turballe, mardi 23 avril 2024.

Concert avec La Gammine La Gammine – Chanson mutine Férocement drôle et délicatement poétique, La Gammine nous livre sa vérité avec humour et engagement. Coupant avec la même dextérité notre souffle et la poir… Mardi 23 avril, 19h30 place du Marché 44420 La turballe

Début : 2024-04-23T19:30:00+02:00 – 2024-04-23T22:00:00+02:00

La Gammine – Chanson mutine

Férocement drôle et délicatement poétique, La Gammine nous livre sa vérité avec humour et engagement.

Coupant avec la même dextérité notre souffle et la poire en deux, l’artiste-compositrice nous invite à prendre le monde à revers, tout en suivant l’adage d’Oscar Wilde affirmant que les vrais amis nous poignardent en face.

La musicalité et la douceur de sa voix nous entraînent dans un jeu de piste, à la poursuite de messages plus ou moins bien cachés. Un voyage en apnée où inspiration et expiration se confrontent, qui pourrait bien vous emmener jusqu’à la lune.

REPAS BIO À PRIX LIBRE à 19h par l’association du Plan B (SOUS RÉSERVE DE SUFFISAMMENT DE BÉNÉVOLES INSCRITS)

INFOS PRATIQUES :

– Chapeau pour l’artiste,

– Pour en savoir plus : https://www.lagammine.fr/ https://www.facebook.com/lagammineartiste/ https://www.instagram.com/la_gammine/

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B

place du Marché 44420 La turballe
09 72 66 30 12
contact@cafe-epicerie-leplanb.fr
https://cafe-epicerie-leplanb.fr
https://www.lagammine.fr/
https://www.facebook.com/lagammineartiste/
https://www.instagram.com/la_gammine/

