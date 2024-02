CONCERT AUX FONTAINES DUIE CHITARRE Villefranche-de-Panat, mardi 30 juillet 2024.

CONCERT AUX FONTAINES DUIE CHITARRE Villefranche-de-Panat Aveyron

Symon Savignoni et Arthur Anelli reviennent avec un duo de guitares manouche Corse et Méditerranéenne. Un retour à leurs racines dans l’esprit Django Reinhardt thèmes de films,compositions et titres de Paolo Chiesa (guitariste de T. Rossi).

Gratuit. Repli salle multimédia si mauvais temps. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30

fin : 2024-07-30

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie afr.alrance.villef@gmail.com

