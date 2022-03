CONCERT AUTOUR DE PEINTURES DES LOINTAINS – DIALOGUE AVEC L’IMAGINAIRE DEBUSSYSTE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe Quand la peinture se fait musique au musée de Tessé, représentation musicale d’une sélection d’œuvres de l’exposition Peintures des lointains en déambulation dans les salles.

Autour des Préludes de Debussy.

Concert assis des grands élèves des classes de piano du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Mans.

En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental.

