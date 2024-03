CONCERT AURELKING (FOLK / BLUES) Phalsbourg, vendredi 19 avril 2024.

CONCERT AURELKING (FOLK / BLUES) Phalsbourg Moselle

Vendredi

Les musiques traditionnelles américaines d’avant-guerre passionnent et inspirent Aurel King depuis toujours. De nombreux artistes de la scène folk se sont inspirés de cette musique et y ont apporté leur sensibilité au fil des décennies, jusqu’à aujourd’hui. Aurel a absorbé cette tradition, l’a écoutée, disséquée, intégrée jusqu’à créer son juke box mental. La musique d’Aurel King est tout à la fois la rencontre entre Blues et Folk, entre un héritage qui traverse les océans et un territoire gréseux, l’histoire d’une amitié fertile et celle des heurts que la vie nous impose quelquefois. Prix libre au chapeau.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

1 rue du Maréchal Foch

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est contact@lecotyledon.fr

