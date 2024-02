Concert au P’tit Bar Aurélie et Verioca Le P’tit Bar Sainte-Marie-d’Attez, samedi 20 avril 2024.

Concert au P’tit Bar Aurélie et Verioca Le P’tit Bar Sainte-Marie-d’Attez Eure

Le P’tit Bar organise un concert chanson humour.

Une guitare et deux voix, un étonnant beatbox mélodique et un cavaquinho… Aurélie et Verioca trimballent depuis 10 ans leurs chansons sur les routes de France et du Brésil.

Leurs mélodies voguent d’un rythme à l’autre sur une guitare conçue comme un orchestre de poche. Leurs textes tricotés en français ou en portugais vous feront passer de la saudade profonde aux éclats de rires libérateurs.

Raffinement, délicatesse et humour sont quelques-uns des ingrédients de ce duo singulier qui fait voyager l’imaginaire.

Les places réservées devront être retirées un quart d’heure avant le concert.

Le P’tit Bar organise un concert chanson humour.

Une guitare et deux voix, un étonnant beatbox mélodique et un cavaquinho… Aurélie et Verioca trimballent depuis 10 ans leurs chansons sur les routes de France et du Brésil.

Leurs mélodies voguent d’un rythme à l’autre sur une guitare conçue comme un orchestre de poche. Leurs textes tricotés en français ou en portugais vous feront passer de la saudade profonde aux éclats de rires libérateurs.

Raffinement, délicatesse et humour sont quelques-uns des ingrédients de ce duo singulier qui fait voyager l’imaginaire.

Les places réservées devront être retirées un quart d’heure avant le concert. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 21:00:00

fin : 2024-04-20

Le P’tit Bar 83 rue de l’école

Sainte-Marie-d’Attez 27160 Eure Normandie

L’événement Concert au P’tit Bar Aurélie et Verioca Sainte-Marie-d’Attez a été mis à jour le 2024-01-06 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure