CONCERT AU CHATEAU DE MONTLAUR CHATEAU DE MONTLAUR Montlaur, samedi 6 juillet 2024.

CONCERT AU CHATEAU DE MONTLAUR

Montlaur, samedi 6 juillet 2024.

Le classique rencontre le Jazz au Château de Montlaur.

De Bach à Astor Piazzolla.

Ce concert, qui s’inscrit depuis 2008 dans le cadre des soirées musicales organisées par le Festival Déodat de Séverac, accueillera l’orchestre Mozart Toulouse.

Cette année, nous vous proposons une soirée exceptionnelle, avec la participation exceptionnelle de de Rolando Luna et Constant Despres, pianistes, deux personnalités, deux cultures et deux générations, un duo explosif qui revisite les œuvres de Bach à Piazzolla, où le classique rencontre le jazz au château de Montlaur. Avec la participation également de Claire Bouyssou, soprano, et une belle surprise locale en prélude; des airs bien connus y seront joués, afin d’allier répertoire de musiques classiques et divertissement pour un public de tous âges.

Ce concert reçoit le soutien logistique du Sicoval et de plusieurs mairies (Montlaur, Belberaud, Fourquevaux, Baziège et Pompertuzat); Il est également soutenu financièrement par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et la Région.

A cette occasion, et afin de prolonger l’éclat de cette soirée et de partager avec les musiciens, le château sera éclairé en début de soirée et un verre musical sera servi à l’issue du concert.

En avant-première, vous en trouverez ci-dessous l’invitation, et de plus amples détails pour vous inscrire. Sachez réserver cette date dans votre agenda, et venir nombreux nous retrouver vous garderez sans aucun doute un excellent souvenir de cette soirée musicale ! 1616 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 20:45:00

fin : 2024-07-06

CHATEAU DE MONTLAUR 1350 Rue du Château

Montlaur 31450 Haute-Garonne Occitanie

