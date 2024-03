Concert au Batolune Los tres puntos Honfleur, vendredi 31 mai 2024.

Concert au Batolune Los tres puntos Honfleur Calvados

Survivant du ska punk 90’s, marqué au fer rouge par le rock alternatif 80’s, LOS TRES PUNTOS c’est L’entrain du ska et la rage du punk rock pour un cocktail explosif. Rythmique effrénée et implacable relevée par une section cuivre virtuose, où les textes chantés en français et espagnol croque le quotidien de notre époque sombre et torturée. LOS TRES PUNTOS, reconnu pour ses concerts endiablés depuis 1995, tiens haut la barre d’une certaine façon d’appréhender le musical et l’extra-musical. Fidèle à leurs valeurs humanistes, le parcours de Los Tres Puntos est des plus limpides et irréprochables.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 20:30:00

fin : 2024-05-31

Rue des Corsaires

Honfleur 14600 Calvados Normandie contact@lebatolune.fr

