Concert annuel du Rouff’Acc Orchestra Rouffach, samedi 28 septembre 2024.

Le Concert-Spectacle annuel de l’Accordéon Club de Rouffach présente l’accordéon dans tous ses états en entrainant le spectateur dans la découverte de cet instrument qui s’associe, pour l’occasion, aux élèves de l’école de l’association ainsi que de nombreux invités.

Nous vous invitons à venir découvrir le nouveau répertoire éclectique et moderne du Rouff’Acc orchestra, composé de musiciens amateurs et passionnés. Des élèves de l’association nous rejoindront sur scène et vous interpréteront des pièces variées. EUR.

Début : 2024-09-28

rue du stade

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est rouff.acc.orchestra@free.fr

